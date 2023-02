Ukraine-Vertriebene sollen "rasch in die Selbsterhaltung" kommen

Oberösterreich will Ukraine-Vertriebene in der Grundversorgung verstärkt auf die für sie im Bundesland geltende sogenannte Bemühungspflicht - um Spracherwerb und Arbeit - hinweisen. Konkret sollen alle offiziell angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sich, wenn keine Ausnahmegründe vorliegen, beim AMS vormerken lassen, dessen Jobbörsen besuchen und dies bei den die Grundversorgung auszahlenden Stellen Caritas und Volkshilfe nachweisen müssen.

Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) betonte bei einer Pressekonferenz mit der stellvertretenden AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt heute, Montag, man wolle die Menschen so "rasch in die Selbsterhaltung" bringen. Derzeit befinden sich 7.260 Vertriebene aus der Ukraine in Österreich, 5.205 davon bekommen noch Grundversorgung. Von den 4.643 Vertriebenen im erwerbsfähigen Alter sind 61 Prozent aktuell in Beschäftigung - manche allerdings nur geringfügig - und nur acht Prozent weder in Beschäftigung noch beim AMS vorgemerkt.

Iris Schmidt schilderte, dass es auch bei den Ukrainerinnen - meist sind es Frauen - ein Umdenken gebe, was die berufliche Orientierung angehe. Zu Beginn seien viele davon ausgegangen, nur kurz in Österreich zu sein. Nun zeichne sich ab, dass sie doch länger bleiben könnten, damit sei auch das Interesse an Qualifizierung und Nostrifizierung gestiegen, um eine dauerhafte Perspektive zu haben. Das AMS wird daher in den kommenden Monaten dezentrale Jobbörsen abhalten.

Oberösterreich hat die sogenannte Bemühungspflicht nicht nur als Voraussetzung für den Bezug der Sozialhilfe, sondern - laut Hattmannsdorfer als einziges Bundesland - auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Grundversorgung explizit vorgeschrieben. Für Asylwerbende in der Grundversorgung, die ja keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, ist sie hingegen nicht grundsätzlich vorgesehen. Wohl kann es für Letztere aber finanzielle Konsequenzen haben, einen ihnen angebotenen Sprachkurs grundlos abzulehnen.

SP-Landesgeschäftsführer Florian Koppler ortete in Bezug darauf "Law-and-Order-Pathos mit wenig Substanz" und kritisierte, dass Hattmannsdorfer zum Jahrestag des russischen Überfalls auf "unschuldige ukrainische Geflohene losgeht".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper