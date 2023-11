Trotz Krieg: Wie das Friedenslicht nach Österreich kam

Seit 1986 fliegt vor dem Advent eine Delegation des Landes mit dem ORF OÖ nach Israel, um mit dem Friedenslicht-Kind das Licht in Betlehem in Empfang zu nehmen. Aufgrund der aktuellen Lage konnte die Reise allerdings in diesem Jahr nicht stattfinden.

Das internationale Weihnachtssymbol wurde daher von einem christlichen Kind aus Bethlehem aus der Geburtsgrotte Jesu geholt. Die 12-jährige Pillar Jarayseh entzündete das Licht, dieses wurde danach - aufgrund des eingeschränkten Flugverkehrs nach Tel Aviv – nach Amman gebracht und von dort mit einer Linienmaschine von Austrian Airlines nach Österreich geflogen.

Die 12-jährige Pillar Jarayseh entzündete das Friedenslicht in der Geburtsgrotte in Bethlehem. Bild: ORF Oberösterreich

Engagierter Bub

In Wien wurde es an das Friedenslicht-Kind des heurigen Jahres, Michael Putz (10) aus Steyr, übergeben. Der hilfsbereite Schüler wurde wegen seines Engagements bei den Pfadfindern, der Jungfeuerwehr und den Ministranten ausgewählt. „Ich kenne das Friedenslicht von klein auf, weil es bei uns in der Familie zu Weihnachten dazugehört“, sagt der Zehnjährige.

"Das Friedenslicht ist heuer mehr denn je ein starkes Zeichen der Sehnsucht nach Frieden, das so vielen Menschen Hoffnung und Zuversicht schenkt“, sagte ORF Oberösterreich-Landesdirektor Klaus Obereder beim Empfang des Lichtes am Flughafen Wien-Schwechat. Mit dabei war auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): "Ich bin froh, dass es auch heuer unter schwierigen Bedingungen gelungen ist, das Friedenslicht zu holen. Die Friedensbotschaft ist aktueller denn je und Auftrag an uns alle, Tag für Tag dafür zu arbeiten und einzustehen", sagte Stelzer.

Ankunft des Friedenslichts am Flughafen Wien-Schwechat: v. l. n. r.: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Friedenslicht-Kind Michael Putz, Wolfgang Kerndler (Austrian Airlines), Günther Madlberger (ORF OÖ) und ORF-Oberösterreich-Landesdirektor Klaus Obereder Bild: Land Oberösterreich

Bei ORF-Gala und Silbereisen zu Gast

Michaels erster großer Auftritt als Friedenslicht-Kind wird am Samstag bei der „Gala für Licht ins Dunkel“ um 20:15 Uhr in ORF 2 sein. Diese wird live aus der Plus City in Pasching übertragen. Auch bei der Eurovisionsshow „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen am 2. Dezember wird der junge Steyrer die oberösterreichische Weihnachtstradition präsentieren.

Am Samstag, 16. Dezember steht das Friedenslicht aus Bethlehem im Mittelpunkt der Sendung "Ein Weihnachtsbrauch geht um die Welt“ (18 Uhr, ORF 2). Zu Gast im Stift Schlierbach sind langjährige Partner, die das leuchtende Weihnachtssymbol in ganz Österreich verteilen.

Das Friedenslicht kann am 24. Dezember in allen ORF-Landesstudios, auf allen besetzten Bahnhöfen und in allen Rotkreuz-Dienststellen, bei vielen Feuerwehren und auch in vielen Kirchen geholt werden.

