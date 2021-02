Trotz Corona im Einsatz für den Klimaschutz

Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) und Norbert Rainer vom Klimabündnis OÖ zogen gestern Bilanz und holten einige Initiatoren vor den Vorhang.

Darunter das Europagymnasium Auhof in Linz, das einen Klimatag gemeinsam mit dem Klimabündnis organisierte. "Es gab Workshops, wie man ein Fahrrad repariert oder wie man Kleidung upcycelt", berichtet Schülerin Eva Wolfsegger. In Planung ist ein Nachhaltigkeitsprojekt mit einer französischen Partnerschule. "Und wir werden ein Waldstück in der Nähe der Schule wieder aufforsten", sagt die Gymnasiastin.

In Andorf beteiligten sich Gemeinde und Geschäftsbetreiber an der Kampagne "Klimaschutz Jetzt" und einer Sammelpassaktion. "Jeder, der mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Einkaufen kam, seine eigene Einkaufstasche mitnahm und regional und biologisch einkaufte, bekam Punkte – verbunden mit einem Gewinnspiel", sagt Bürgermeister Peter Pichler.

Immer wichtiger wird in den Gemeinden der Bodenschutz, sagt Norbert Rainer vom Klimabündnis OÖ. "Mittlerweile gibt es 70 Bodenbündnis-Gemeinden. Auch Biodiversität ist ein großes Thema, es gibt bereits mehr als 50 bienenfreundliche Gemeinden." Im Vorjahr nahmen 80 Gemeinden am Klimacheck teil.

Coronabedingt mussten viele Aktivitäten ins Netz verlegt werden. Großen Anklang fand etwa die "Webinar"-Reihe "Green Office Umweltschutz im Büro". In Oberösterreich gibt es bereits 796 Klimabündnis-Betriebe, die an der Verbesserung der eigenen Klimabilanz arbeiten. (krai)

