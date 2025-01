Tödlicher Unfall in Kirchdorf am Inn: Ehefrau fand 86-Jährigen leblos in Bach

Zu einem tragischen Unfall kam es am frühen Dienstagnachmittag im Gemeindegebiet von Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried im Innkreis): Ein 86-Jähriger ertrank in einen Bach unweit seines Wohnhauses. Der Mann hatte sich gegen 12:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf den Weg zu einem nahegelegenen Bachbett gemacht, um mit einer Sense Brunnenkresse zu ernten. Dabei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und ins eiskalte Wasser gestürzt sein.

Weil ihr Ehemann gegen 14 Uhr immer noch nicht zuhause war, machte sich die besorgte Gattin (81) auf die Suche nach ihm. Sie fand ihren Mann mit dem Gesicht im Wasser treibend, die Sense lag daneben. Rettungskräfte und Polizei eilten zum Unfallort, konnten dem Senior aber nicht mehr helfen. Der leblose Körper wurde von einem Notarztteam und Beamten aus dem Wasser geborgen. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, teilte die Polizei am Abend mit.

