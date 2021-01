Tödlicher Unfall: 25-Jähriger geriet in Stromleitung

Ein 25-Jähriger wollte für seinen Schwiegervater die Bäume auf dessen Grundstück zurechtschneiden. Um die oberen Äste zu erreichen stieg der junge Mann dafür in den Personenkorb eines Kranes, und fuhr mit diesem in die Höhe. Dabei dürfte er in die Stromleitung, die über das Grundstück führt, geraten sein. Der 56-jährige Schwiegervater, der sich auch im Garten befand, hörte einen lauten Knall und verständigte die Rettungskräfte und den Vater des 25-Jährigen. Gemeinsam mit dem Vater des jungen Mannes steuerte der 56-Jährige den Arbeitskorb nach unten und sie begannen umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Notarzt und Rettung brachten den 25-Jährigen unter Reanimation ins Klinikum Wels. Wo er wenig später seinen schweren inneren Verletzungen erlag. Die Freiwillige Feuerwehr Steinerkirchen sicherte die Unfallstelle.

