ie dürfen niemals in Pension gehen!“ Diesen Satz hat die Linzer Veterinärmedizinerin Susanne Hubmer in den vergangenen Jahren oft gehört. So sehr haben sie ihre tierischen Patienten und deren Besitzer ins Herz geschlossen. Aber mit 1. August dieses Jahres hat sie es doch getan. „Natülich bin ich ein bisschen wehmütig, aber irgendwann musste es ja sein“, sagt die 65-Jährige entschuldigend.



Volle 30 Jahre ihres Lebens hat sie sich mit großer Leidenschaft in ihrer Praxis in Alt-Urfahr nicht nur um kranke Hamster, Meerschweinchen, Katzen und Hunde gekümmert, sondern auch um deren Besitzer. „Oft waren die Menschen nervöser als ihre Tiere“, erzählt Hubmer. Mit ihrer freundlichen und bedachten Art ist es der erfahrenen Tierärztin aber stets gelungen, beide zu beruhigen.



„Ich habe ja selbst seit meiner Kindheit immer Haustiere gehabt und weiß genau, wie es ist, wenn ein Schützling gesundheitliche Probleme hat“, sagt Hubmer. Ganz besonders mitgefühlt habe sie immer mit älteren Menschen, deren Tiere sie von ihrem Leid erlösen musste. „Wenn man im hohen Alter seinen tierischen Gefährten verliert, ist es eine Tragödie.“ Doch Gott sei Dank sei ihr Alltag vor allem von positiven Erlebnissen geprägt gewesen. „Tierärztin war mein Traumberuf, weil ich meine Liebe zu Tieren dabei voll ausleben konnte“, sagt die Mutter eines erwachsenen Sohnes. Aber auch, weil sie so viele nette Menschen kennengelernt habe, von denen manche zu guten Freunden geworden seien.



Von Pensionsschock kann bei Hubmer nach knapp vier Wochen im Ruhestand aber keine Rede sein. „Ich habe jetzt für alles Zeit, was sich vorher nicht ausgegangen ist, das ist vor allem Lesen und Reisen.“ Außerdem genieße sie es, mehr für ihren Mann und ihre Katzen Gianna und Valentino da sein zu können. Doch ganz aufgeben will die Tierärztin ihren Beruf dennoch nicht: „Es gibt Ideen, wie und wo ich mich in der Pension engagieren könnte, Genaues kann ich aber noch nicht verraten.“

