Theologie-Studium abgeschlossen: Und was nun?

"Theologie. Philosophie. Kunstwissenschaft. Studium – was nun?", so lautet der Titel der heutigen Veranstaltung. "Theologie, Philosophie oder Kunstwissenschaft mögen interessant sein, aber was tut man damit?"

Ab 19 Uhr berichten in der Raiffeisen Landesbank Absolventen der genannten Fachbereiche von ihrem Werdegang und ihren "überraschenden Pfaden". Wie geht es den Studierenden derartiger "Orchideenfächer" – wie die KU selbst sagt? Darüber diskutieren etwa Landesrat Stefan Kaineder (Grüne), Generaldechant Slawomir Dadas von der Diözese Linz und Galeristin Raffaela Dumas-Janetschko. Mehr Infos unter ku-linz.at/350

