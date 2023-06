Temperaturen bis zu 33 Grad: Am Mittwoch beginnt der Sommer

Das sommerliche Wetter lockt die Badegäste an Oberösterreichs Seen.

Nach dem unbeständigen Wetter im diesjährigen Frühling hat das Warten auf den Sommer laut Prognosen der Meteorologen von Geosphere Austria nun endlich ein Ende: Erstmals im Jahr 2023 könnte ab Sonntag täglich die 30-Grad-Marke des Thermometers in ganz Österreich erreicht werden. Genau rechtzeitig für den kalendarischen Sommerbeginn am kommenden Mittwoch, 21. Juni, sind Temperaturen um 33 Grad möglich. Nur heute, Freitag, und morgen könnte es in Oberösterreich noch einmal unbeständig werden.

Besonders im Laufe des heutigen Vormittags ziehen nach anfänglichem Sonnenschein mehr Wolken auf, allmählich bilden sich ab dem frühen Nachmittag auch Regenschauer und Gewitter. Der Wind aus West bis Nordwest frischt teilweise lebhaft auf, die Tageshöchstwerte erreichen heute, Freitag, bis zu 25 Grad.

Sommerwetter am Sonntag

Eine ähnliche Wetterlage ist am Samstag vorherrschend. Bereits von der Früh weg ist es teilweise stark bewölkt, speziell am Nachmittag können über den Alpen Regenschauer oder Gewitter entstehen. Trotz des teilweise lebhaften Windes bleiben die Temperaturen konstant bei 20 bis 27 Grad.

Doch bereits am Sonntag ist das Sommerwetter deutlich zu spüren, das sich mit Beginn der neuen Woche in Österreich einstellt. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 30 Grad, nur vereinzelt kann es noch in den Bergen zu Regenschauern kommen.

Teilweise heftige Gewitter

Von früh bis spät dominiert am Montag die Sonne, lediglich einzelne Wolkenfelder können im Laufe des Tages durchziehen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 26 bis 32 Grad. Zu den sommerlichen Temperaturen bilden sich Quellwolken, die Gewittergefahr steigt im Laufe des Nachmittags deutlich an. Auch am Dienstag und Mittwoch überwiegt laut Prognose der Geosphere Austria in ganz Oberösterreich der Sonnenschein, die Temperaturen steigen rasch und kräftig an. Erneut erhöht sich aber die Gefahr teilweise heftiger Gewitterzellen, die sich in den Nachmittagsstunden bilden können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wetter Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.