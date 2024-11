Telefonbetrug: "Bankmitarbeiter" brachte Seniorin um 100.000 Euro

Er sei IT-Mitarbeiter ihrer Hausbank und wolle widerrechtlich getätigte Überweisungen auf ihr Konto zurück überweisen: Mit diesem Trick brachte Freitagmittag ein dreister Betrüger die 72-Jährige dazu, ein Programm auf ihrem Computer zu installieren und sich bei ihrem Onlinebanking-Account anzumelden.

So verschaffte sich der Mann Zugriff auf den Computer und schließlich auch auf das Konto der Seniorin. Er begann Überweisungen zu tätigen, bei jeder dieser Überweisungen bekam die Frau einen Code auf ihr Mobiltelefon, den sie dem Betrüger mitteilte.

Die 72-Jährige, die alleine lebt, wurde so um 100.000 Euro gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ermittlungen laufen, so Gerald Sakoparnig, Leiter der Abteilung Betrug beim Landeskriminalamt Oberösterreich im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Die Täter überweisen das Geld gleich ins Ausland und von dort wieder weiter und weiter, bis es nicht mehr nachverfolgbar ist." Nun versuchen die Ermittler mit Methoden wie beispielsweise der Rufdatenrückerfassung dem Täter auf die Spur zu kommen. Wie gut die Chancen stehen, zumindest ein wenig vom Geld wieder zu sehen, ist fraglich.

"Muss man zum Familienthema machen"

Sakoparnig rät zu noch mehr Aufklärung und Ruhe bei Geschäften im Internet: "Das muss man zum Familienthema machen. Die Frau war sich der Risiken einfach nicht bewusst." Sein Tipp: "Wir müssen skeptischer werden. Wer Geschäfte im Internet hat, sollte sie nicht schnell zwischendurch erledigen, sondern sich am Abend in Ruhe zum Computer setzen. Denn eines ist klar: Die Schwachstelle ist nicht die Technik, die Schwachstelle ist der Mensch."

Gerald Sakoparnig, Leiter der Abteilung Betrug beim Landeskriminalamt Oberösterreich, kennt die Tricks der Betrüger. Bild: Antonio Bayer

Tipps der Polizei

Bleiben Sie misstrauisch – glauben Sie bitte nicht alles, was Ihnen am Telefon mitgeteilt wird

IT-Mitarbeiter von Banken nehmen niemals fernmündlich Kontakt mit Ihnen auf

Teilen Sie niemals am Telefon oder per E-Mail "Banken-Codes" mit

Erlauben Sie fremden Personen keinen Online-Fernzugriff auf ihren Computer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Eva Hoffmann Redakteurin Eva Hoffmann

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.