Vermisste Senioren in Linz: "Ein Faschingsscherz der übelsten Sorte"

Der Seniorenbund verurteilt die Tat "auf das Schärfste": "Es handelt sich offenbar um einen Faschingsscherz der übelsten Sorte, deshalb wurde auch die Landespolizeidirektion eingeschaltet", heißt es in einer Aussendung vom Montag.

Auf den besagten Plakaten sind drei ältere Personen abgebildet, mit vollen Namen und Alter (siehe weiter unten). Unklar ist, ob es die drei tatsächlich gibt, oder ob sich die unbekannten Verfasser die Namen selbst ausgedacht und haben. Dem Seniorenbund sind die vermeintlichen Vermissten jedenfalls nicht bekannt.

Auch Text deutet auf Scherz hin

Unbekannte dürften die Zettel in der Nacht auf Montag an verschiedenen Orten im Stadtgebiet aufgehängt haben. Unter den Fotos der Gesuchten ist zu lesen: "Sie wurden zuletzt am Abend des 8.2.2024 nach einer Faschingsfeier des Oberösterreichischen Seniorenbundes in der Linzer Innenstadt gesehen. Seither fehlt von ihnen jede Spur."

Weiters sollen die drei mit "roten Hütchen, großen Brillen und roten Nasen" bekleidet gewesen sein. "Schlimmes ist zu befürchten", heißt es in der Vermisstenanzeige.

Unbekannte haben die falsche Vermisstenanzeige in Linz aufgehängt. Bild: privat

Seniorenbund als Kontakt angeführt

Der Ärger ist deshalb so groß, weil die Fake-Plakate im Namen des Seniorenbundes verfasst wurden: "Bitte helfen Sie dem Oberösterreichischen Seniorenbund, die ihm entlaufenen SeniorInnen aufzuspüren und wieder einzufangen", heißt es. Darunter wird um "sachdienliche Hinweise" gebeten und die E-Mail-Adresse sowie die Telefonnummer des Seniorenbundes als Kontakt angeführt.

"Wir möchten mitteilen, dass der Seniorenbund nicht der Verfasser dieses Dokuments ist und in keinerlei Verbindung steht", teilte Pressereferent Ludwig Seiringer am Montag mit.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

