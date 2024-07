Weiter keine Spur von vermisster Bergsteigerin (64) im Almtal

Die Suche nach der vermissten Bergsteigerin in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) blieb auch am zweiten Tag erfolglos. Seit sieben Uhr früh haben die Einsatzkräfte am Dienstag mit Hubschraubern und Suchhunden nach der seit Sonntag vermissten 64-jährigen Waldingerin gesucht. Im Einsatz standen insgesamt rund 50 Kräfte der Libelle Oberösterreich, Bergrettung Grünau, Bergrettung Steyrling, Feuerwehr Grünau, Beamte der AEG Gmunden, Polizei-Diensthunde und die Mobile Einsatzzentrale. Mehrere Hinweise seien überprüft worden, allerdings ohne Erfolg, hieß es am Dienstagabend seitens der Polizei. Am Mittwochvormittag geht die Suche weiter.

"Wir haben sie leider immer noch nicht gefunden", sagt Dieter Auinger von der Bergrettung Grünau im Gespräch mit den OÖNachrichten. Steile Felswände und das große Areal, das abgesucht werden muss, erschweren den Einsatz erheblich. Am Dienstag wurde auch mithilfe von Polizeibooten in den Ödseen nach der Frau gesucht; Suchtrupps durchkämmten zudem die Bachbette in der Region. "Wir suchen die Nadel im Heuhaufen", sagt Auinger.

Wer hat diese Frau gesehen? Bild: privat

Ehemann ging voraus

Die 64-Jährige machte sich am späten Sonntagvormittag mit ihrem 62-jährigen Ehemann auf den Weg zur geplanten Tour. Vom Almtalerhaus wollte das Ehepaar zur Welser Hütte am Fuße des Großen Priel. Auf den 5,7 Kilometern müssen mehr als 1000 Höhenmeter überwunden werden – manche Stellen sind auch exponiert. Laut Auinger sei das kein Spaziergang, sondern eine anspruchsvolle Wanderung: "Der Aufstieg dauert drei bis vier Stunden und ist nur für geübte Bergsteiger geeignet."

Die Spuren der Vermissten verschwinden laut Polizei bereits kurz nach dem Start der Wanderung. Der Mann war schneller unterwegs als seine Frau und ging vor. Er hatte sie deshalb schon nach wenigen Minuten nicht mehr im Sichtfeld. Das sei immer so, gab er laut Polizei an.

Kaum Handyempfang

Als die 64-Jährige allerdings auch nach längerer Zeit nicht bei der Welser Hütte eintraf, stieg ihr Mann wieder ab und begann zuerst selbst nach ihr zu suchen. Weil sie aber auch am Abend nach dem Wetterumschwung noch vermisst wurde, alarmierte er die Einsatzkräfte. Am Handy hatte er sie nicht erreicht. In dem Gebiet gibt es immer wieder Bereiche ohne Empfang.

Am Sonntagabend startete dann die große Suchaktion. Bergretter stiegen zu Fuß ins Gelände auf. Feuerwehr und Polizei waren ebenfalls im Einsatz. Mit Hubschrauber, Wärmebildkameras und Drohnen wurde aus der Luft gesucht und es wurden auch Suchhunde angefordert – bisher aber ohne Erfolg.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Grünau im Almtal Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.