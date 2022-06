Sturmwarnung für Oberösterreich: Schwere Böen und Hagel erwartet

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) spricht für Montagabend eine Sturmwarnung für ganz Oberösterreich aus. Sehr labile, heiße Luft mit bodennah hoher Luftfeuchtigkeit kann sich am Abend und in der ersten Nachthälfte explosionsartig mit zahlreichen heftigen Gewittern entladen. Dabei ist örtlich großer Hagel zu erwarten, auch Starkregen. Verbreitet ist mit schweren Sturmböen um 100 km/h zu rechnen, teils sind auch noch etwas höhere Windspitzen möglich.

"Bäume können brechen, Dachziegel können sich lösen, Baugerüste können umfallen", heißt es in der Wetterwarnung. Im Verkehr, bei der Energieversorgung und in der Telekommunikation kann es zu Beeinträchtigungen kommen.

Wann genau die Gewitter auftreten, darüber sind sich die Wettermodelle noch nicht ganz einig, gab die ZAMG am Vormittag in einer Aussendung bekannt. "Bis 17 Uhr sollte es noch ruhig sein, danach steigt die Gewitterneigung von Westen an", teilen die Meteorologen mit. Die intensivsten Gewitter werden zwischen 18 und 22 Uhr erwartet.

Verbreitet können am Abend schwere Sturmböen auftreten, die höchsten Windspitzen treten im Flachland auf. Die stärksten Windböen werden für den Alpenrand bis in den Zentralraum und Teile des Hausruckviertels vorhergesagt, die Regionen zwischen Vöcklabruck, Kirchdorf an der Krems bis Linz und das Machland könnten am stärksten betroffen sein.

Hagelgefahr herrscht im gesamten Bundesland, das Potential für örtlich größeren Hagel ist am Alpenrand noch etwas höher. "Starkregen ist eher nur eng begrenzt ein Thema", sagen die Wetterexperten.

