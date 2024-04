Zwischen Waggons durchgeklettert: 74-Jähriger am Bahnhof Weyer von Zug überfahren

Um 13.50 soll der Pensionist verbotenerweise die Gleise am Bahnhof Weyer (Bezirk Steyr-Land) überquert haben. Währenddessen wartete dort ein Leercontainerzug auf die Freigabe zur Weiterfahrt Richtung Ybbs und versperrte den Weg. Der 74-Jährige kletterte laut Polizei zwischen 2 Waggons durch. Genau in diesem Moment setzte sich der Güterzug in Bewegung und überfuhr den Senior, der dabei schwerstverletzt wurde.

Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und riefen die Rettung. Nachdem der Mann für den Transport stabilisiert worden war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Amstetten geflogen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.