Zwei Topplatzierungen für Steyrer Fußballtalente

Beim ÖFB Futsal Konvent in der Linzer Tips-Arena, einem Vergleichswettkampf aller LAZ-Stützpunkte sowie der U14-Teams der Bundesligavereine, setzten sich die Steyrer Talente sowohl beim Futsalturnier als auch im Technikbewerb in Szene und waren wohl die Sensation des Wochenendes.

Das vom Einzugsgebiet her kleinste LAZ Oberösterreichs gab sich im Finale des Turniers erst im Siebenmeterschießen dem LAZ Linz geschlagen. In der regulären Spielzeit hatten sich die Teams mit einem torlosen Unentschieden getrennt. Davor hatten die von Chefcoach Jürgen Rogl betreuten Steyrer LAZ-Talente in den Gruppenspielen und in der K.-o.-Phase kaum etwas anbrennen lassen. "Wenn man in 14 Spielen nur zweimal als Verlierer vom Platz geht, das Finale erst im Siebenmeterschießen verliert, dann darf man als Trainer zufrieden sein", sagt Rogl. Im Finale habe Linz seinen Jungs die Spielfreude genommen. Die Tränen der Spieler trockneten aber schnell: Das LAZ Steyr ging als Sieger des Technikbewerbs hervor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner