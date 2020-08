Zwei Coronaausfälle bei Vorwärts Steyr

Erst mit einem Tag Verzögerung konnte Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller am Dienstag mit nur 15 Spielern ins Training für die am 11. September beginnende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga starten. Grund war ein positives Coronaergebnis im fünfköpfigen "Testpool 4" des Bundesligisten.

"Drei Spieler sind gestern wieder ins Training eingestiegen, zwei wurden nach einem Auslandsurlaub aber positiv getestet und bleiben daher weiterhin in Quarantäne", sagt Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter der Rot-Weißen.

Positiv war Tröschers Eindruck auch von der Einstellung der Mannschaft beim Trainingsauftakt und vom Engagement der Neuverpflichtungen. Mit den Linzern Orhan Vojic und Philipp Ablinger, dem Spanier David Gonzales Paz sowie dem aus Amstetten engagierten Michael Drga haben die Rot-Weißen die Abgänge von Christopher Bibaku, Nicolai Bösch, Dragan Marceta und Okan Yilmaz kompensiert. Zudem wurden die an St. Peter verliehenen Talente Robin Mayr-Fälten (19) und Patrick Bilic (21) zurückgeholt und in den A-Kader der Steyrer integriert. Dennoch könnte Vorwärts noch Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt haben, da ein weiterer Abgang zu befürchten ist. Am Samstag (11 Uhr) steht in Bad Leonfelden gegen den Karlsruher SC ein erster ernster Test an, am Freitag, 28. August, folgt um 20 Uhr das Cupspiel gegen Bruck/Leitha.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at