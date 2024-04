Wo Tempo mit Stiftswein und goldenen Schuhen belohnt wird

Anna Pabinger war beim ob der ungewöhnlichen Aprilhitze äußerst schweißtreibenden Marktlauf in Kremsmünster nicht nur die schnellste Läuferin. Die Welserin hatte auch jede Menge Gaudi. Schließlich wurde die Siegerin, Laufzeit 36:57 Minuten, ebenso wie ihr männliches Pendant Robert Reiter aus St. Wolfgang (35:12 Minuten), von Pater Siegfried mit erlesenem Stiftswein belohnt. Zusätzlich gab es für das Duo erstmals einen "Goldenen Schuh" von den aktuell besten Läufern in Österreich, Julia Mayer und Andreas Vojta. Sieger waren an diesem heißen Sommertag im Ortszentrum aber alle 800 Teilnehmer, darunter 440 Kinder, die solo, in Staffeln, beim Speedskaten oder beim Genusslauf über fünf Kilometer mitgemacht hatten. Bei Distanzen von 200 Metern bis hin zu 10 Kilometern war für jeden die passende Strecke dabei. Alle Ergebnisse gibt es unter: www.maxfunsports.com/event/2024/marktlauf-kremsmuenster-2024 (Marktlauf)

