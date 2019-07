Wo die Sehnsucht nach Meer richtig baden geht

Ab in die Ferien heißt es seit Freitag für Schüler. Für alle, die vorerst noch daheim bleiben, hat die Redaktion der Steyrer Zeitung ab heute zehn Tipps, was sie am Ende dieses heißen Sommers in Steyr unbedingt gemacht haben sollten.

Zum Auftakt geht’s zum Baden an die Steyr. Egal ob nackt oder mit Badehose und Bikini – für jeden Geschmack lässt sich am glasklaren, manchmal spritzend dahingurgelnden, teils auch träge fließenden Fluss die passende Abkühlung finden. Die Kiesel- oder Betonstrände, die sich sogar bis ins Stadtgebiet erstrecken oder sich im Naturschutzgebiet Unterhimmler Au befinden, lassen die Sehnsucht nach Meer baden gehen. Wer da noch freiwillig an einen Hausmeisterstrand an der Adria reisen will, dem ist wohl nicht zu helfen.

Die beliebtesten Badeplätze an der Steyr befinden sich bei der Schwarzen Brücke, der Kruglwehr, wo die Schotterbank nach jedem Hochwasser seine Lage und Größe verändert, und in der Nähe der Kugelfangwehr. Das türkisfarbene, rund 15 Grad warme Wasser hat Trinkwasserqualität, genau deshalb ist ein Sprung ins kühle Nass dieses prickelnd-erfrischende Vergnügen. Und wen es nach dem Badespaß nicht heimzieht, der hat wohl Freunde, Grillrost, Würstel und Bier mit dabei.