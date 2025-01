Wenn die Steyrer Feuerwehr zum Ball lädt, brodelt es in der Stadthalle am Tabor

Bis zu 4000 Tanzbeine werden am Samstag wieder über das Parkett in der Stadthalle am Tabor gleiten, wenn die Freiwillige Feuerwehr zum 77. Mal zum Höhepunkt der Steyrer Ballsaison lädt.

2000 Besucher dürfen auch heuer wieder eine rauschende Nacht mit höchst unterhaltsamer Musik und einer außergewöhnlichen Akrobatikshow genießen. Allerdings ist der Feuerwehrball, der am Samstag, 11. Jänner, um 20 Uhr eröffnet wird, diesmal selbst wenige Tage vor Beginn noch nicht ausverkauft. Das hat aber einen guten Grund, wie Markus Schaumberger, seit mittlerweile zwölf Jahren gemeinsam mit Andreas Auer Ballobmann, erläutert: "Wir haben heuer erstmals ein kleines Kartenkontingent für die Kassa am Ballabend reserviert, damit auch alle Spätentschlossenen noch eine Chance haben, unseren Ball zu genießen." Neu ist beim Steyrer Feuerwehrball auch die Band. Nach drei Jahren mit der Post Big Band aus Salzburg unterhält heuer erstmals die Showband "Starmix". Die niederösterreichisch-bayerische Formation hat ihre Klasse bereits bei der Formel-1-VIP-Party in Monaco, bei Heiner Lauterbachs Hochzeit oder beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel bewiesen.

Drei Bars und Disco

Zwar nicht neu, dennoch nicht weniger spektakulär wird die Mitternachtseinlage sein: Der Show- und Akrobatikverein "New Dimension" aus dem bayerischen Velden, der vor fünf Jahren bereits in Steyr begeisterte, gastiert mit seinem brandaktuellen Programm neuerlich in der Stadthalle. "Es handelt sich dabei um eine rund 35-köpfige Tanzgruppe, von den Artisten bis hin zu Choreografen und Requisiteuren, die mit ihrer Wucht und Dynamik auf der Bühne eine Show der Extraklasse abliefern", sagt Schaumberger.

Diese – Extraklasse nämlich – beweist auch das Team der Freiwilligen Feuerwehr Steyr Jahr für Jahr aufs Neue. Bis zu hundert Kameraden sind am Ballabend sowie beim Auf- und Abbau im Einsatz, um den Gästen perfekten Ballgenuss mit Wein-, Seidl- und Cocktailbar sowie Disco im Garagen-Untergeschoss zu garantieren.

Parken und Bus sind gratis

Nicht nur das Vergnügen am Steyrer Feuerwehrball ist besonders, auch für An- und Abreise bietet die FF Steyr ein Topservice. Ballgäste können einerseits im Hey! Steyr und auf der gegenüberliegenden Freifläche bis Sonntag, 17 Uhr, gratis parken. Andererseits gibt es für all jene, die auf ihr Auto verzichten wollen, von 23 bis 4 Uhr früh ein kostenloses Heimbringservice mit dem Bus der Nightline der Stadtbetriebe Steyr. Für all jene, die auch nach dem Feuerwehrball noch Tanzlust verspüren: Am Samstag, 25. Jänner, folgt der Ball der Feuerwehr Gleink in der Mehrzweckhalle Gleink.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner