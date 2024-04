Während Pensionistin Kaffee kochte, räumten Diebe ihr Haus aus

Während die Pensionistin in der Küche Kaffee zubereitete, räumten die Diebe das Haus aus.

Die Gutmütigkeit einer Pensionistin haben drei Diebe am Mittwoch schamlos ausgenützt: Das Trio hatte gegen 14:20 Uhr beim Wohnhaus eines älteren Ehepaares im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) geklingelt und um eine Tasse Kaffee gebeten.

Ganzes Haus durchsucht

Während die Bewohnerin in der Küche Kaffee kochte, betraten die beiden Frauen und der Mann das Haus und durchsuchten die gesamten Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der Ehemann befand sich die ganze Zeit über im Wohnzimmer, dürfte aber von den kriminellen Machenschaften nichts mitbekommen haben.

Suchaktion brachte keinen Erfolg

Die Täter, laut Aussagen der Opfer vermutlich rumänischer Abstammung, erbeuteten Schmuck und Bargeld. Sie verließen das Haus in unbekannte Richtung. Eine groß angelegte Suchaktion verlief bisher negativ, teilte die Polizei am Abend mit. Die Schadenshöhe ließ sich am Mittwochabend nicht beziffern.

