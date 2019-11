Vorwärts verlor nach einem "völlig sinnlosen" Elfer-Foul

"Das war ein völlig sinnloser Elfmeter", ärgerte sich Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller nach dem unnötigen Foul von Sturmtank Christopher Bibaku in der Schlussminute am Kapfenberger Ibrahim Bingöl. Der vom Gefoulten selbst verwertete Strafstoß, den SKV-Tormann Reinhard Großalber mit den Fingerkuppen noch leicht berührte, besiegelte die 2:1-Niederlage der Rot-Weißen gegen den KSV. Wahlmüller: "Ein bitterer Abend, wir haben den sicher geglaubten Punkt noch aus der Hand gegeben."

Dabei war der SK Vorwärts in einem ausgeglichenen Spiel zuvor dem Auswärtssieg näher gewesen. Doch Bojan Mustecic, Josip Martinovic und Pascal Hofstätter vor der Pause sowie Bibaku, Alin Roman und neuerlich Martinovic nach dem Wechsel scheiterten mit ihren hochkarätigen Chancen entweder am großartigen, erst 18-jährigen Franz Stolz im Tor der Steirer oder an der eigenen Zielgenauigkeit. Allerdings hätte auch das Tabellenschlusslicht aus dem Mürztal schon in Hälfte eins in Führung gehen können: Doch als der herauseilende Großalber von Paul Mensah nach einem Freistoßtrick bereits überhoben war, rettete Abwehrchef Alberto Prada akrobatisch vor der Linie.

Die Tore fielen allesamt in Hälfte zwei: Der KSV ging durch einen Tausendguldenschuss von Bingöl aus mehr als 25 Metern in Führung (52.), Prada glich per Kopf nach Ecke von Thomas Himmelfreundpointner 15 Minuten später aus. Die Entscheidung brachte der Elfmeter, zuvor hatte Vorwärts erfolglos auf den Siegestreffer gedrängt. "Für den einen oder anderen Spieler dauert die Saison schon zu lange", sagt Wahlmüller. Der SKV liegt nun mit 22 Punkten auf Rang vier der 2. Bundesliga.

"Wir hatten die Chance auf einen Sieg"

Auch in der letzten Runde des Grunddurchganges konnte der SKU Amstetten in Graz den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigen. Die Mostviertler gingen gegen den GAK in der 16. Minute durch David Peham in Führung, ein weiterer Treffer des Torjägers wurde wegen Foulspiels aberkannt. Die Hausherren kamen noch vor der Pause durch Gerald Nutz zum Ausgleich (40.), fast postwendend stellte Kofi Schulz mit seinem Treffer zum 1:2 (44.) die alte Rangordnung wieder her.

Gleich nach Wiederbeginn glichen die Grazer, die in der Tabelle zu Amstetten aufschließen wollten, wieder aus: Benjamin Rosenberger traf zum 2:2 (46.). Nach der roten Karte für Alexander Kogler (58.) spielten die Mostviertler eine halbe Stunde in Überzahl. Der GAK verteidigte aber geschickt, es blieb beim Remis. Trainer Jochen Fallmann: „Wir haben die Möglichkeiten gehabt, um zu gewinnen. Aber der Punkt geht in Ordnung.“ Die Mostviertler beenden die Hinrunde damit auf Rang 8 mit 20 Punkten.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at