Vorwärts-Trainer nach dem 1:2: "Wir erlauben uns zu viele Dummheiten"

Da war die rot-weiße Welt kurzzeitig wieder in Ordnung: Stefan Goldnagl bejubelt seinen Ausgleich zum 1:1 gegen Deutschlandsberg.

Auch zwei Spiele vor Ende der Herbstsaison steckt der SK BMD Vorwärts Steyr im Tabellenkeller der Regionalliga Mitte fest. Nach der verpassten Chance in Treibach schafften die Rot-Weißen auch im Heimspiel gegen Deutschlandsberg nicht den erhofften Befreiungsschlag. "Es war richtig doof diesmal", sagt Trainer Markus Eitl, "es waren drei Standardsituationen, die uns das Genick gebrochen haben. Wir spielen zwar immer mit, erlauben uns aber einfach zu viele Dummheiten. Darum kommen wir auch nicht vom Fleck und hängen unten drin."

Diesmal erlitt der SKV bereits in Minute 14 den ersten Dämpfer: Alvaro Collazo, Elfmeterschütze vom Dienst, scheiterte mit einem zu schwach getretenen Strafstoß. Kurz zuvor war das vermeintliche 0:1 aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen worden.

Kurz nach der Pause fiel dann der Führungstreffer für Deutschlandsberg nach einem Eckball (56.). Nur drei Minuten später schwächten sich die Gäste nach einer Notbremse selbst. Gegen zehn Mann gelang Vorwärts in einer Drangphase der Ausgleich: Verteidiger Stefan Goldnagl traf mit einem Schuss vom Sechzehner zum 1:1. Für Zählbares reichte es trotzdem nicht: Nach einem unnötigen Foul an der Strafraumgrenze fiel nach einem direkt aufs Tor gezirkelten Freistoß das überraschende 1:2. Vorwärts ist damit mit 13 Punkten aus 13 Spielen auf Rang 13. Nächster Gegner ist am Donnerstag auswärts Tabellennachbar Weiz.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner