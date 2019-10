Vorwärts ging im Derby gegen Ried erst spät k.o.

Wie schon eine Woche zuvor im Schlager bei Tabellenführer Klagenfurt war es auch in Ried lange Zeit vor allem ein Verdienst des in Hochform agierenden Tormanns Reini Großalber, dass der SK Vorwärts Steyr bis in die Schlussphase des Derbys im Spiel blieb. Der Kapitän der Rot-Weißen brachte die Innviertler Angreifer mit seinen Paraden reihenweise zur Verzweiflung. In der 85. Minute war dann aber auch er chancenlos: Wenige Minuten vor dem Abpfiff köpfelte Balakiyem Takougnadi zum 1:0-Siegestreffer der Hausherren ein. Damit verpasste Vorwärts nicht nur die Revanche für die knappe 3:4-Niederlage im Cup, sondern die Steyrer gingen auch im vierten Bundesligaspiel in Serie nicht als Sieger vom Feld. „Eine bittere Niederlage, Ried hat uns am Schluss überrollt, wir sind mental und körperlich eingegangen“, sagt Großalber.

Trainer Willi Wahlmüller ärgert allerdings weniger der späte Gegentreffer gegen bärenstarke Rieder, als vielmehr die mangelnde Effizienz im Angriff: „Wir hatten ja vier tolle Chancen auf ein Tor. Derzeit fehlt uns die Kaltschnäuzigkeit, daran müssen wir in der Länderspielpause arbeiten.“ Die besten Steyrer Einschussmöglichkeiten in Abwesenheit des verletzten Christopher Bibaku hatten Dragan Marceta, Mirsad Sulejmanovic, Bojan Mustecic und der eingewechselte Dominik Kirschner vorgefunden. Den Sieg der Innviertler anerkennt Wahlmüller aber neidlos: Sie seien besser gewesen, hätten eine Vielzahl an Chancen gehabt. Aber seine Jungs hätten sich auch lange Zeit erfolgreich gewehrt. Das, obwohl mit dem verletzten Nicolas Wimmer eine entscheidende Stütze in der Innenverteidigung gefehlt hatte. Allerdings lieferte auch sein Ersatzmann Marceta eine tadellose Leistung an der Seite von Maskenmann Alberto Prada ab.

Defensiv sind die Rot-Weißen mit erst elf erhaltenen Toren weiterhin bestes Team der Liga.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at