Von Schach bis Football: 1300 Schüler sportelten auf der Promenade

Was für ein Gewurl und Gewusel: Die Promenade im Stadtzentrum stand gestern von 8 bis 13 Uhr ganz im Zeichen des Sports. Gegen 10 Uhr gab es kaum noch ein Durchkommen, wurden die Stationen von insgesamt 19 Vereinen regelrecht gestürmt. Von einem Tryout (Ausprobieren) spricht man etwa im American Football.

Das Angebot war vielfältig, reichte von Einrad bis zu Fußball, von Karate über Wassersport bis hin zu Tennis, Bahnengolf und Stocksport. Das Vorurteil, die junge Generation würde nur noch auf der faulen Haut liegen und Bewegung scheuen, bewahrheitete sich gestern ganz und gar nicht.

Koordination und Gefühl sind beim Stockschießen gefragt. Bild: Dunst

Insgesamt 1300 Schülerinnen und Schüler aus Steyr und Steyr-Land nutzten die Möglichkeiten, ihre Vorlieben und Talente zu entdecken, die Steyrer Vereine und das breite Sportangebot kennenzulernen. "Wir verstehen uns als Plattform für die Sportvereine, die an diesem Tag auch zeigen wollen, was sie drauf haben", sagt einer der Organisatoren Günther Briedl im Gespräch mit der Steyrer Zeitung. "Der neue Standort auf der Promenade hat sich voll bewährt. Es freut mich, dass heuer noch mehr Teilnehmer als im Vorjahr gekommen sind", sagt Julia Ecker, Fachabteilungsleiterin Schule und Sport am Magistrat. Ein großes Dankeschön an die vielen ehrenamtlich tätigen Trainer und Funktionäre, die sich für diese gelungene Veranstaltung am Freitagvormittag frei- und Zeit nehmen".

Voller Einsatz bei der Tennis-Station des UTC Steyr Bild: Dunst

Ob Basketball oder Turnverein – Nachwuchssorgen plagen die wenigsten Vereine. Wo es zwickt, ist bei Trainern und Funktionären, da finden sich immer weniger Menschen, die bereit sind, sich unentgeltlich und in ihrer Freizeit zu engagieren. Doch für jene, die das noch tun, war der gestrige Sportstag in Steyr bestimmt ein Motivationsschub.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst