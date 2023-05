Viel Action in Weyer

Der MSV Weyer veranstaltet am Sonntag die österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaften. Im Ennstal, auf der sogenannten Pichlhöhe, werden die besten rot-weiß-roten Fahrer sowie auch starke internationale Teilnehmer gegeneinander antreten. Die Käfer-Arena ist seit vielen Jahren Fixpunkt im Meisterschaftskalender. und bietet für die Zuseher perfekte Sicht auf die Strecke.

Weyer zählt zu den schnellsten Rennstrecken und bietet viele Überholmöglichkeiten, spektakulär sind immer wieder die Sprünge. In den großen Meisterschaftsklassen MX 2 und MX Open jagen in Weyer alle Seriensieger Marcel Stauffer. Der 21-jährige Schruf-Racing-Teamfahrer bekommt in Weyer wieder Unterstützung von seinem Verein, dem MSC Seitenstetten, und wird in der Käfer-Arena sehr viele Fans im Rücken haben: Die ersten Verfolger von Stauffer in der MX-2-ÖM sind Staatsmeister Florian Hellrigl sowie der frühere Auner-Cup-Sieger und Jugend-Champion Florian Dieminger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Weyer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.