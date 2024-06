Verkehrsunfall auf der B122 bei Bad Hall forderte 4 Verletzte

Mehrere Rettungswagen standen am Samstagvormittag auf der B122 im Einsatz, nachdem an einer Kreuzung im Gemeindegebeit von Bad Hall (Bezirk Steey-Land) zwei Pkw zusammengestoßen waren. Eine 75-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Amstetten dürfte, als sie von der Waldneukirchner Landesstraße nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte, den herannahenden Wagen einer 68-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land übersehen haben. Die Fahrzeugen kollidierte. Dabei wurden sowohl die beiden Lenkerinnen, als auch der 79-jährige Gatte im Wagen der 75-Jährigen sowie das achtjährige Enkerl der 68-Jährigen so schwer verletzt, dass sie in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum nach Steyr gebracht werden mussten.

