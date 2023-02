Tobias Rattinger ist zweifacher Landesmeister

Mit Erfolgen über 1500 Meter in 4:02,44 Minuten und über 3000 Meter in 8:29,12 Minuten krönte sich Tobias Rattinger vom LAC Amateure Steyr bei den Hallenlandesmeisterschaften der Leichtathleten in der Linzer Tips Arena zum zweifachen Titelträger. Mit Flora Heiml (Silber über 3000m, Bronze über 1500m) stellten die Steyrer ein zweite zweifache Medaillengewinnerin. Bronze eroberten Philip Mayrhofer (400m), Veronika Schwarz (Stabhoch), Nadine Michlmayr (800m) und Christian Fehringer (1500m). Mit Blech mussten sich Daniel Rattinger (1500m) und Jochen Köllnreitner (3000m) zufrieden geben.

In der U16 eroberte Florian Huemer über 800m die Silbermedaille, für Sophie Ladein blieb über diese Distanz nur Blech.

