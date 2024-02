Straßensanierung: Steyr investiert 1,7 Millionen Euro

Mehr als eine Million Euro will die Stadt Steyr in die Sanierung von Straßen investieren. Konkret geplant sind Arbeiten in der Mittelstraße, in der Resthofstraße, in der Hilberstraße, am Gmainplatz, in der Trude-Payer-Straße, in der Sudetenstraße, an der Verbindung von Schaftgasse und Werndlgasse sowie in der Willi-Frank-Straße und der Willi-Gruber-Straße. Der Stadtsenat beantragte dafür beim Gemeinderat die Freigabe von rund 1,1 Millionen Euro für diese Asphaltierungsarbeiten.

Saniert werden sollen auch die beiden Nebenstraßen Hasenrathstraße und Haidershofner Straße. Für die Stabilisierungsarbeiten beantragt der Stadtsenat die Freigabe von rund 580.000 Euro.

