Stadt will Schüler wieder zum Lesen motivieren

In der Stadtbücherei in der Bahnhofstraße gibt es mehr als 36.000 verschiedene Medien zum Ausleihen: von Büchern über Zeitschriften, Zeitungen, Spiele, CDs, DVDs bis hin zu Tonie-Figuren. In einer eigens eingerichteten Kinderecke können junge Büchereibesucher gemütlich in den Werken schmökern. Damit die Kinder die städtische Bibliothek besser kennenlernen und zum Lesen motiviert werden, stellt Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr allen Steyrer Zweitklässlern eine Büchereikarte zur Verfügung. Mit diesem Ausweis können die Schüler ein halbes Jahr lang nach Lust und Laune kostenlos Medien ausborgen.

