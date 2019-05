Schwechaterhof wurde vom Bierpapst zum vierten Mal in Folge "geadelt"

Morgen beginnt auf dem Stadtplatz das Genuss- und Landesmostfest. Biersommelier Wolfgang Pötzl wird dabei allerdings nicht fremdgehen. Der Wirt des Schwechaterhofes wird seine Kompetenz in Sachen "Bier" ausspielen und vor dem Rathaus Spezialitäten oberösterreichischer Brauereien ausschenken.

Wie viele Krügerl er auffüllen wird, lässt sich schwer sagen. Fest steht aber: Bierpapst Conrad Seidl hat den Schwechaterhof in seinem kürzlich erschienenen Bier-Guide 2019 wieder mit der Höchstnote "fünf Krügerl" ausgezeichnet. Pötzl erhielt dieses Adelsprädikat damit zum vierten Mal in Folge.

"Das bedeutet mir sehr viel", sagt der Traditionswirt vom Brucknerplatz, "es zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und die große Bierkultur Österreichs bei mir hochleben lassen kann."

120 Sorten im Angebot

Es mache ihm einfach Spaß, mit dem Gerstensaft und dessen enormer Vielfalt zu arbeiten. "Es ist immer wieder unglaublich, was Bierbrauer aus nur vier Zutaten, Hopfen, Malz, Hefe und Wasser, zaubern können", sagt Pötzl, der sich spaßhalber auch schon zwei Mal als Hobby-Bierbrauer versucht hat: "Dabei sind ein Osterbock mit Rosmarin und ein Weizenbock mit dem Namen ,Hokus Pokuss‘ entstanden." Beide Säfte seien durchaus wohlschmeckend gewesen.

Den gelernten Bierbrauern will Pötzl aber keine Konkurrenz machen, er vertraut vielmehr auf deren enormes Können: "Wir haben im Haus rund 120 Biersorten zur Auswahl, davon acht offene Biere aus Österreich." Der Schwerpunkt liege hier mit Hopfenperle, Zwickl und Wiener Lager natürlich bei der Brauerei Schwechater. Allerdings habe er auch zahlreiche internationale Bier im Angebot, von Amerika bis Japan, und natürlich viel europäische.

Was trinkt ein Biersommelier aber persönlich am liebsten, wenn er zum Krügerl oder zur Biertulpe greift? Pötzl: "Ich favorisiere Sauerbiere wie Gose aus der Leipziger Gegend oder die Berliner Weiße, aber auch holzfassgereifte Biere wie die Waldbiere von Axel Kiesbye, dem Obertrumer Braumeister." Aber er verkoste natürlich regelmäßig alle 120 Biere, die er im Sortiment hat: "Nur so kann ich meine Gäste optimal beraten."

Ausgezeichnete Lokale

4 Krügerl: Steyr: „The Irish“, Kirchdorf: „Tartuffel“

3 Krügerl: Steyr: „Knapp am Eck“, Großraming: „Craftwerk Pub & Brauerei“, Rohr: „Schupfn“

2 Krügerl: Steyr „The Red Rooster“, Kremsmünster „Gasthof König“, Losenstein „Bräuhaus Marxrieser“, Schiedlberg „Brauhof Goldberg“, Windischgarsten „Braugasthof Mistelberger“

1 Krügerl: Waldneukirchen „Zur Hohen Linde“

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at