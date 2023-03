Schüler nahmen Fährte des Luchses auf

Es war ein besonderes Erlebnis, das Biologielehrerin Eva Kupfer und Nationalpark-Ranger Hermann Jansesberger einer kleinen Gruppe an Schülern der BBS Weyer ermöglichten. Im Rahmen des diesjährigen Sport- und Naturtags begaben sie sich im Hintergebirge auf die Suche nach dem Luchs. Es sei dies eine einmalige Erfahrung gewesen, sagt Kupfer: "Yes, we can! Wir haben die Fährte von Luchs Norik im Nationalpark gefunden und vermessen. Und wir konnten ihn erfolgreich peilen. Was für eine Sensation!"

Emma Sonnleitner mit dem Ranger beim Vermessen der Luchs-Fährte (l.) Bild: BBS Weyer

Dann seien die Fotos der nächsten Wildkamera ausgewertet worden. Und siehe da: Norik wurde in der Nacht davor gleich zweimal an dieser Stelle geknipst. "Welch erhebendes Gefühl, genau dort zu stehen, wo vor ein paar Stunden der Luchs vorbeigeschlichen ist." Die BBS Weyer ist Partnerschule des Nationalparks Kalkalpen und führt regelmäßig gemeinsame Aktionen durch.

Jakob Mikota beim Peilen eines Luchses: Dessen Signale waren dabei deutlich zu hören. Bild: BBS Weyer

