Schrankenloses Parken in Waidhofen

Dass Autofahrer an einer Schrankenanlage ein Parkticket abziehen müssen, gehört in Waidhofen an der Ybbs der Vergangenheit an. "Das Parken in der Innenstadt insgesamt wird komfortabler und einfacher für die Kundinnen und Kunden, und auch die Wartung vereinfacht sich", erklärt Bürgermeister Werner Krammer (VP).

Man benötigt kein Ticket mehr für die Bezahlung, sondern gibt einfach sein Kfz-Kennzeichen ein. Noch einfacher geht der Bezahlvorgang mittels "EasyPark-App" vonstatten. Die Waidhofner Parkflächen werden Schritt für Schritt auf das digitale System umgestellt. Begonnen wurde mit der Neuausstattung bereits am 25. Juli beim Zentrumsparkplatz Pfarrgarten. Das Parkdeck Schlosscenter sowie der Kinoparkplatz und der Parkplatz Lokalbahnhof/Naturpark werden mit der Umrüstung auf das System "Peter Park" folgen.

Das Münchner Unternehmen Peter Park System GmbH ist führender Service- und Systemanbieter für schrankenfreies Parken.

