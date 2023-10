Prohaska feiert Premiere in Kronstorf

"Weana Schmäh" in Kronstorf

Am Samstag, 14. Oktober, erwartet Musikfreunde in der Heiml-Halle ab 20 Uhr ein besonderes Schmankerl. Countrymusik, Rock ’n’ Roll, Austropop und noch vieles mehr stehen am Programm, wenn Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska im Michael-Stone-Jubiläumsjahr mit seiner Band Pete Art nach Kronstorf kommt und dabei seine musikalische Oberösterreich-Premiere als Sänger feiert.

Der international bekannte Kronstorfer Countrymusiksänger und Songschreiber Michael Stone ist Opener und musikalischer Gast bei Pete Art & Band feat. Herbert Prohaska. Die Besucher können sich auf einen schönen Abend mit bekannten Liedern und viel "Weana Schmäh" freuen. Tickets gibt es unter www.michaelstone.at

