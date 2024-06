Primarius kehrt aus Ruhestand an Spital zurück

Seit Jänner 2021 leitete Primaria Andrea Koch die Abteilung für Lungenheilkunde am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK), aber jetzt will sie sich wieder der Forschung widmen und wechselt daher mit 1.Juli zum Schwerpunkt Pneumologie an das Kepler Universitätsklinikum nach Linz. Um eine Vakanz am Chefsessel zu verhindern, springt nun ihr Vorgänger ein: Primarius Josef Bolitschek kehrt aus der Pension als deren zwischenzeitiger Leiter an die Abteilung zurück, bis nach Neuausschreibung ein Nachfolger gefunden ist. Dem Management der OÖ. Gesundheitsholding fällt damit ein Stein vom Herzen: Bolitschek kenne die Abläufe in der Abteilung und könne daher im Sommer im fliegenden Wechsel übernehmen. Michael Hubich, ärztlicher Direktor am PEK dankte beiden Kollegen: Koch, für deren Verdienste um die Abteilung sowie Bolitschek für dessen Bereitschaft einzuspringen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer