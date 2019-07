Picknick im Steyrer Schlosspark

Das gemeinsame, gemütliche Essen war schon in der Antike beliebt, so richtig populär wurde es allerdings erst im 19. Jahrhundert in England: Königin Victoria speiste damals überaus gerne im Freien, ihre Untertanen machten es ihr nach, und bald war das lauschige Dinner in ungezwungener Atmosphäre europaweit ein Renner. Kurz darauf kam auch der klassische Picknickkorb auf, der neben diversen Köstlichkeiten auch Decke, Geschirr und Besteck enthielt.

Im Steyrer Stadtgebiet finden sich ebenso zahlreiche Plätze, an denen es sich auch zwischendurch einmal perfekt entspannen lässt. Etwa in der Unterhimmler Au an der kristallklaren Steyr, die vom Oberösterreich-Tourismus sogar unter die zehn schönsten Picknickplätze des Landes gewählt worden ist. Auch an der Enns am Rande des Münichholzer Waldes oder im Schlosspark lässt es sich in einer kurzen Mittagspause zwischendurch perfekt picknicken.

Das ist der zweite Tipp der OÖN-Redaktion in der Reihe "Zehn Dinge, die Sie im Sommer in Steyr unbedingt getan haben sollten".