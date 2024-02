Online-Sprechstunde mit RAG-Chef Mitteregger

Bereits zum 48. Mal findet im Stiftsort eine Online-Sprechstunde statt, zu der Bürgermeister Gerhard Obernberger lädt. Zum zweiten Mal nach einem Jahr Pause ist hier RAG-Vorstandschef Markus Mitteregger heute, Donnerstag, um 18 Uhr zu Gast. Der gebürtige Kremsmünsterer ist ständig mit der Bundesregierung in Kontakt, einerseits wegen der Wasserstoff-Innovation der RAG, andererseits als größtes Energiespeicherunternehmen Österreichs.

Mitteregger wird im Gespräch mit Bürgermeister Obernberger live berichten, wie es mit der Energieversorgung von Österreich und auch in Kremsmünster aussieht, was in Zukunft geplant ist und ob ein Ersatz der fossilen Energie schon bald in Sicht ist. Allfällige Fragen dazu können auch live während der Sprechstunde über das Internet gestellt werden.

