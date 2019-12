Nußbach bleibt vor dem Europacup ungeschlagen

Union Haidlmair Nußbach hat sich mit zwei weiteren 3:0-Erfolgen in die Weihnachtspause der Hallenfaustball-Bundesliga der Frauen verabschiedet. Damit lachen die ungeschlagenen Kremstalerinnen weiterhin ohne Satzverlust von der Tabellenspitze.

Sowohl gegen die auf Rang drei liegenden Aufsteigerinnen von Askö Seekirchen als auch gegen die Spielgemeinschaft Wolkersdorf/Neusiedl zeigte Nußbach vor rund 100 Fans in der Bezirkssporthalle Kremsmünster eine souveräne Leistung. Damit lösten die Titelverteidigerinnen schon vorzeitig ihr Ticket für das Final-3 am 14. und 15. Februar in Kufstein.

Gegen Seekirchen startete Nußbach furios und hatte den ersten Satz rasch mit 11:6 in der Tasche. Die jungen Seekirchnerinnen rund um die brasilianische Nationalteamspielerin Sabine Süffert zeigten zwar immer wieder gute Spielzüge, die Top-Truppe aus dem Kremstal gewann dennoch verdient 3:0.

"Wir haben heute auf allen Positionen kompakt agiert und unsere Angreiferinnen perfekt in Szene gesetzt", sagt Trainer Marco Salzberger.

Auch gegen die Gäste aus Niederösterreich zeigte Nußbach von Beginn an, wer den Ton angibt. Selbst eine kurze Schwächephase im zweiten Satz mit 4:7-Rückstand brachte keinen Satzverlust. Kapitänin Marlene Hieslmair und Co drehten die Partie mit viel Kampfgeist und siegten ebenfalls 3:0.

Europacup im Jänner

"Das war heute wieder eine tolle Vorstellung meiner Mannschaft. Zum Jahreswechsel mit zwölf Siegen ohne Satzverlust dazustehen, hätten wir uns nicht einmal in den kühnsten Träumen erhofft", sagt Salzberger, "es ist bisher eine perfekte Saison."

Dennoch dürfen sich die Kremstalerinnen über die Feiertage nur kurz ausruhen. Denn der erste Saisonhöhepunkt steht bereits vor der Tür: Am 10. und 11. Jänner geht es in Dennach (D) im Europacup gegen die besten Teams des Kontinents. Die Marschrichtung für Österreichs bestes Damenteam ist klar definiert: "Wir wollen eine Medaille holen", sagt Salzberger.