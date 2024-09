Nächstes Derby: Vorwärts gastiert heute in Wallern

Die Hausruckviertler liegen in der Tabelle der Regionalliga Mitte aktuell mit elf Zählern aus sieben Spielen auf Rang sechs und damit vier Plätze und vier Punkte vor den Rot-Weißen, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Nachdem es in den drei bisherigen Auswärtsspielen für die Truppe von Trainer Markus Eitl trotz ansprechender Leistungen weder für ein Tor noch für einen Punkt gereicht hat, wollen die Steyrer in Wallern erstmals in dieser Saison auswärts anschreiben. In der vergangenen Spielzeit hatte es im Herbst auswärts ein 0:1 gegen die Trattnachtaler gegeben, daheim wurde das Spiel mit 2:0 gewonnen.

