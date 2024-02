Nachtschwärmerin (18) schlief in Steyr beim Kochen ein: 3 Geschwister im Spital

Rettung, Feuerwehr und Polizei standen in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Steyr im Einsatz, nachdem in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Münichholz Feuer ausgebrochen war. Eine 18-jährige Mieterin wollte sich gegen fünf Uhr nach einer durchzechten Nacht noch etwas zu essen machen, stellte dazu einen Topf auf den eingeschalteten Herd und legte sich anschließend schlafen.

Bruder bekämpfte Flammen

Wenig später wurde ihr 19-jähriger Bruder durch den Rauchgeruch geweckt. Er eilte in die Küche, entdeckte das Feuer und weckte seine beiden Schwestern, die jüngere ist 14 Jahre alt. Danach versuchte er den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen. Als das misslang, flüchteten die Geschwister zu den Nachbarn und schlugen Alarm.

46 Mann der Feuerwehr Steyr standen im Einsatz. Bild: www.ff-steyr.at

Die Löschzüge Gleink und Münichholz der Freiwilligen Feuerwehr Steyr rückten mit 46 Mann und 9 Fahrzeugen an. Als sie am Einsatzort eintrafen, drang bereits dunkler Rauch aus dem Küchenfenster im ersten Stock. Ein Atemschutztrupp begann mit ersten Löscharbeiten und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Durch ihren schnellen Einsatz konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Räumlichkeiten ausbreitete. Alle drei Familienmitglieder wurden zur Kontrolle in das Klinikum Steyr gebracht, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

