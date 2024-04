Kremsmünsterer Marktlauf: Sieger werden mit Wein gewogen

Nach dem Linzer Marathon ist vor dem traditionellen Marktlauf im Stiftsort: Diesen veranstaltet die Kremsmünsterer TuS-Sektion Leichtathletik & FitSport am Sonntag, 14. April, ab 14 Uhr zum bereits 29. Mal. Beliebt ist die flache Zehn-Kilometer-Strecke – vier Runden im Ortszentrum – nicht nur deswegen, weil sie zu den schnellsten in Österreich zählt, sondern auch aufgrund einer einzigartigen Besonderheit: Die Tagessieger bei Damen und Herren im Hauptlauf werden mit edlen Weinen aus der Stiftskellerei Kremsmünster aufgewogen. Da eher korpulente Läufer selten die schnellsten sind, wird Kellermeister Pater Siegfried wohl auch nach der Siegerehrung noch einige Fläschchen für Gäste des Stiftes übrig haben.

Für Topathleten und Laufeinsteiger

Beim Neveon-Marktlauf kommen aber nicht nur Topathleten, sondern auch Laufeinsteiger auf ihre Kosten. Der sogenannte "Genusslauf" führt über eine Distanz von fünf Kilometern. Der Laufnachwuchs von der U6 bis zur U16 darf sich ab 11 Uhr auf Distanzen über 200 Meter bis 1,8 Kilometer messen. Beliebt bei Vereinen und Firmen ist auch der Fun-Staffellauf, bei dem Dreierteams eine 700-Meter-Runde um den Marktplatz absolvieren. Ab 12.30 Uhr veranstaltet der Rollsportverband zudem einen Inline-Speedskating-Bewerb über elf Kilometer. Und im 10-Kilometer-Hauptlauf werden auch die Ortsmeister gekürt.

Bestandteil des Traunviertler Laufcups

Der Marktlauf Kremsmünster ist zudem seit 2012 Bestandteil des Traunviertler Laufcups. Diese Veranstaltungsserie umfasst sechs Volksläufe im Zentralraum: Der Traunuferlauf in Lambach fand bereits am 9. März statt. Auf den Marktlauf Kremsmünster folgen noch der Innbachtallauf in Pichl bei Wels am 27. April, der Vorchdorfer Pfingstlauf am 18. Mai, der Marktlauf in Haag am Hausruck am 3. August sowie der Kirtagslauf in Adlwang am 5. Oktober. Für die Cupwertung zählen die fünf besten Ergebnisse, zumindest vier Läufe müssen absolviert werden. Im Vorjahr gewann erstmals Michael Höller vom TuS Kremsmünster die Gesamtwertung.

Infos und Anmeldung für den Kremsmünsterer Marktlauf auf: www.marktlauf.at

