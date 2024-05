Laufbewerb im Laternenlicht

Nach Sonnenuntergang ging’s in der Amstettner Innenstadt für 500 Sportler in den Laufschuhen erst richtig los: Unter dem finsteren Nachthimmel fiel der Startschuss zum "4. Night Run" für die Männer, bei dem der Triathlet Niklas Keller nach einem flotten Dauerlauf über 5000 Meter durch die nur noch mit Lichtreklamen und Auslagen beleuchtete Stadt als Erster durch das Zielband lief. Zuvor siegte bei den Damen die Marathonläuferin Julia Mayer, die auf der Kurzstrecke für die Olympischen Spiele in Paris aufwärmte. (Günther Iby)

