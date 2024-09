Kettenkarussell statt Riesenrad am Volxfest

Bürgermeister Lukas Michlmayr (VP) ergreift am Donnerstag, 12. September, den Holzhammer und schlägt beim Bieranstich im Festzelt der Musikkapelle das erste Fass an: Das übliche Zeremoniell zur Eröffnung des Haages Volksfestes, das sich seit geraumer Zeit "Volxfest" schreibt.

Die Volksbelustigung folgt der Reform, die dem seit 1959 veranstalteten Volksfest verabreicht wurde: Moderner auf der einen Seite, bodenständiger auf der anderen. Im Vergnügungspark dreht sich heuer anstelle eines Riesenrades ein Kettenkarussell "XLarge", mit seinen 20 mal 20 Metern Standfläche eines der größten auf dem Schaustellermarkt, wie Rudolf Mitter vom Organisationsteam sagt: "Wir haben dieses Fahrgeschäft eigens besorgt. Es ist bemalt wie zu Omas Zeiten." Die Damen und Herren in den an Ketten hängenden Sitzen können im Flug miteinander anbandeln wie Liebespaare anno dazumal. Techno-Beats hämmern und die Lichtblitze zucken dagegen bei den modernen Fahrgeschäften "No Limit", "Magic" und Take Off" die Schausteller Fritz Thurner neben dem traditionellen Autodrom aufstellt. Im Bierzelt der Musikkapelle wird von Donnerstag bis zum Festausklang am Sonntagnachmittag geschunkelt, im "Heineken-Zelt" steigt für die Jugend dreitägig Party. Das Autohaus Krydl lässt als Mitveranstalter am 14. September US-Cars auffahren, dazu spielen die Haudegen der Österreichischen Countrymusik, die "Western Cowboys", auf. Vor dem ersten Glas Bier wäre ein Abstecher in die Mostviertelhalle gut: Dort zapft das Rote Kreuz von freiwilligen Spendern Blut ab.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer