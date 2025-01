Kanu-Präsident: Günther Briedl wurde bestätigt

Bei der Generalversammlung des Österreichischen Kanuverbands im Haus des Sports in Wien wurde der Steyrer Günther Briedl als Präsident bestätigt. Briedl, der das Präsidentenamt Anfang 2021 übernommen hatte, will die positive Entwicklung des Verbands fortsetzen. In der vergangenen Periode konnte der Kanuverband mehrere Medaillen bei internationalen Großereignissen erringen, das Budget sanieren und Vertrauen für neue Fördermittel generieren, um professionelle Strukturen für Breiten- und Spitzensport zu gewährleisten. Künftig sollen die Kräfte in der Nachwuchsarbeit gebündelt werden, mit dem langfristigen Ziel, Athleten für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vorzubereiten.

