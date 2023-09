Internationaler Anstrich zum UTC-Jubiläum

Der UTC Casa Moda Steyr feiert sein 50-Jahr-Jubiläum am kommenden Wochenende mit einem wahren Turnierreigen. Höhepunkt der sportlichen Festivitäten wird am Samstag der "Malerei & Fassaden 5 Nations Cup" sein. Spieler aus fünf Ländern werden dabei in acht Teams um das Siegerpreisgeld von 1000 Euro spielen.

UTC Steyrs Sportchef Stefan Minichberger darf bei dieser Veranstaltung auch einige alte Bekannte begrüßen. Unter anderem wird der Spanier Enrique Lopez Perez, der einige Jahre lang für den UTC in der 1. Tennis-Bundesliga aufgeschlagen hat, beim Jubiläumsturnier den Schläger schwingen. Auch der Argentinier Marco Trungelliti, der schon einen Drittrunden-Einzug bei den French Open vorweisen kann, hat sein Kommen angekündigt. "Wir sind noch an einigen hochkarätigen Spielern dran. Den Besuchern auf der UTC-Anlage ist auf jeden Fall bei freiem Eintritt absolutes Spitzentennis garantiert", sagt Minichberger. Das Turnier startet um 10.30 Uhr.

Neben dem Spitzenevent werden zum Jubiläum auch UTC-Legenden auf der Anlage in Gleink zu sehen sein. Der Verein spielte schon in den 1980er-Jahren mehrere Jahre lang in der damaligen Staatsliga B und holte insgesamt mit der Mannschaft sechs Landesmeistertitel. Seit 13 Jahren sind die Steyrer nun ununterbrochen in der 1. Tennis-Bundesliga vertreten. "Wir haben die wichtigsten Spieler der UTC-Geschichte eingeladen und wir freuen uns, dass viele von ihnen am Samstag mitspielen", sagt Minichberger.

