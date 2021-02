Horst Baumschlager tritt für VP gegen SP-Vizebürgermeister Kurt Pawluk an

Mit der Bekanntgabe des VP-Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. September ist gestern in Roßleithen ein Zweikampf um den Posten des Gemeindeoberhauptes eröffnet worden. Der 48-jährige Zimmermeister Horst Baumschlager tritt an, um den Bürgermeistersessel zu erobern, der derzeit mit Gabriele Dittersdorfer von den Sozialdemokraten besetzt ist.

Schlussendlich hatte sich Dittersdorfer entschieden, sich als 58-Jährige nach 14 Jahren im Amt in die Pension zu verabschieden und einem Jüngeren den Vortritt zu lassen. Ihren Entschluss – "ich höre auf, wenn es am schönsten ist" – nicht mehr zu kandidieren, hat sie ihrer Partei noch vor einer Klausur im Dezember mitgeteilt. Dort habe man genug Zeit für eine Weichenstellung gefunden: Vizebürgermeister Kurt Pawluk (52) wird sich als Obmann des Umweltausschusses und Arbeitskreisleiter der Initiative "Gesunde Gemeinde" um die Stimmen der Wähler bemühen, dass er Dittersdorfer im Amt nachfolgen kann. Als Bürgermeister würde er noch mehr den Klimaschutz in der Gemeinde vorantreiben, sagte der Kfz-Mechanikermeister und Familienvater zweier erwachsener Söhne: "Das ist die entscheidende Zukunftsfrage." Baumschlager, der mit seiner Frau vor 20 Jahren nach Roßleithen zog und mit ihr drei Kinder hat, ist Fraktionschef der VP im Gemeinderat und positioniert sich als Mann des Ausgleiches: "Unsere Pyhrn-Priel-Region wird von Urlaubern geschätzt und den Einheimischen bewahrt", lautet eine seiner Programmansagen. Das Mandatsverhältnis im Gemeinderat ist derzeit 9 SP, 8 VP und 2 FP. (feh)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Roßleithen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.