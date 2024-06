Erlebnisse in den Sommerferien

Fischen, schmieden, zaubern, an einem DJ-Workshop teilnehmen, Riesenseifenblasen oder Eis machen, alkoholfreie Cocktails mixen, Zeit mit Senioren oder kleinen Kindern verbringen, Rettung, Polizei, Bücherei, Tierheim und die Natur besser kennenlernen oder aber Sportarten ausprobieren: Die Vielfalt dessen, was Kinder und Jugendliche im Sommer in Steyr erleben können, ist riesig.

"Sommerferien in 4400" bietet wieder Spaß und Action für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren. Ein Großteil der Angebote ist kostenlos. Das Programm startet am Montag, 8. Juli. Bis Samstag, 7. September, gibt es 57 altersgerechte Veranstaltungen und Workshops.

Anmeldung unter www.steyr.gv.at/Freizeit/Sommer-Ferien_in_4400

