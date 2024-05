Er war das älteste Mitglied der Feuerwehr Behamberg

Ernst Streitner, der älteste Feuerwehrler Behambergs, starb am 6. Mai.

Am 1. Mai durfte Ernst Streitner für seine 70-jährige Mitgliedschaft im Feuerwehrwesen die Medaille für Dank und Anerkennung auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens der nö. Landesregierung in Empfang nehmen. Lange durfte sich der Behamberger darüber leider nicht freuen: Streitner starb am 6. Mai im 90. Lebensjahr.

Das Begräbnis war bereits am 10. Mai, der Trauergottesdienst wurde als Wortgottesfeier von Diakon Franz Wimmer gefeiert. Mitgestaltet wurde dieser von Kindern und Enkelkindern.

Streitner trat am 6. Jänner 1954 bei der Feuerwehr ein und war seither Mitglied. Er absolvierte den Gruppenkommandantenlehrgang sowie den Maschinistenlehrgang mit Erfolg und erhielt zahlreiche Auszeichnung des Landes. Auch im Seniorenbund Kleinraming war der Verstorbene mehr als 20 Jahre lang Mitglied. Ernst Streitner war Nebenerwerbslandwirt und Maurer. Aus seiner Ehe mit Gattin Rosa stammen vier Kinder. Er war ein hilfsbereiter Mensch und hatte für die örtlichen Vereine immer ein offenes Ohr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper