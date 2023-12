Eine Spende, die nicht nur im Advent Wärme schenkt

"Wenn ich nicht arbeite, dann würde ich vielleicht mehr bekommen", sagt Hakim F. (Name von der Redaktion geändert), "aber das will ich nicht. Ich will mein Geld selbst verdienen."

Hakim ist Syrer und vor mehr als acht Jahren nach Österreich gekommen. Längst spricht er gut Deutsch und hat seither durchgehend als Maler gearbeitet. Nun aber sei ihm und seiner Frau die Wohnung, die sie nun mit ihrem kleinen Sohn bewohnen, zu klein geworden, berichtet Alois Bichler, Obmann der Sängerlust Ternberg-Trattenbach, der Hakim als ehrlichen und fleißigen Menschen kennengelernt hat: "Nur ein Schlafzimmer mit einem Kind, das ging nicht mehr. Daher hat er ein altes, ein wenig größeres Haus gemietet, das gleich teuer wie die Wohnung ist." In den vergangenen Wochen habe Hakim die Zimmer renoviert, die Wände gespachtelt und frisch gestrichen. Nun fehle ihm allerdings das Geld für seine Heizung und die Möbel.

"Er hat mir gesagt, dass er eben nur einen Raum mit Heizstrahler wärmen werde", sagt Bichler, "aber Hakim hat nicht bedacht, dass die Stromkosten extrem hoch sein werden. Daher habe ich nun die Aktion ,Spenden schenkt Wärme‘ ins Leben gerufen."

Bei dieser Aktion könne man etwa um 10, 20 oder 30 Euro einen Heizgutschein für die syrische Familie erwerben, damit diese die reguläre Heizung in Betrieb nehmen könne. Bichler: "Ich hoffe, dass so bis Mitte Dezember eine Summe für mindestens 1000 Liter Heizöl zusammenkommt, denn darunter wird nicht geliefert." Sollte mehr Spendengeld zusammenkommen, dann werde für die Familie zusätzlich ein Bett oder ein Kasten gekauft: "Helfen Sie bitte mit, damit dieser Familie überraschend ein schönes Christkind beschert werden kann."

Das Spendenkonto ist bei der Raiba Ennstal eingerichtet. IBAN:

AT 43 3408 0000 0196 5284

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

