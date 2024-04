Beim Steyrer Wassersportauftakt am Samstag wird es ziemlich frisch

In Booten und im Tauchanzug schwimmen und treiben die Wassersportler bei der Saisoneröffnung am Samstag die Enns hinab. Im Bild: Forelle-Obmann Günther Briedl und OÖN-Redakteur Gerald Winterleitner.

Am Samstag gehen die Steyrer Wassersportler – hier Forelle-Kanu-Obmann Günther Briedl mit OÖN-Redakteur Gerald Winterleitner – ins Wasser und starten in die neue Saison. Los geht‘s um 9.30 Uhr mit einem Konzert des Musikvereins Christkindl am Stadtplatz, danach marschieren Taucher, Kanuten, Ruderer sowie Wasserrettung und Wasserwehr um 10.15 Uhr gemeinsam nach Zwischenbrücken. Hier starten sie ihre diesmal wohl eher kalte Tour in der Enns bis zum Bootshaus des Rudervereins Steyr 1888.

