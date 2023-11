Drei Viertel aller Wege werden im Auto zurückgelegt, aber Radanteil steigt stark

Das Auto ist im Bezirk Steyr-Land das Verkehrsmittel Nummer eins. Das zeigt die vom Land Oberösterreich durchgeführte, eben veröffentlichte Verkehrserhebung aus dem Jahr 2022. Demnach werden rund drei Viertel aller Wege – exakt 73 Prozent – mit dem Auto zurückgelegt, was anteilsmäßig auch über dem Landesschnitt liegt. Obwohl der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) an allen Wegen in den vergangenen zehn Jahren um 1,1 Prozentpunkte gesunken ist, sind die Autofahrten in absoluten Zahlen dennoch um 10.435 auf nun 117.180 gestiegen.

Zuwächse an zurückgelegten Wegen gab es im Bezirk in allen Bereichen bis auf den öffentlichen Verkehr (ÖV). In absoluten Zahlen betrug das Minus im Zehn-Jahres-Vergleich zwar nur 105 Fahrten, der Anteil der Öffis am Gesamtverkehr schrumpfte allerdings deutlich von 8,6 auf 7,7 Prozent. Bei der sogenannten Mischform MIV-ÖV betrug das absolute Minus 101 Fahrten, anteilsmäßig gab es einen Rückgang von 1,6 auf 1,4 Prozent.

13 Prozent ihrer Wege legen die Bürger in Steyr-Land zu Fuß zurück, was einem Plus von 17,3 Prozent entspricht. Den deutlichsten Zuwachs verzeichneten allerdings die mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege. Der Anteil an der Gesamtmobilität beträgt zwar weiterhin nur 4,9 Prozent, das Plus ist mit 67 Prozent jedoch deutlich.

Laut Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) sei im Bezirk Steyr-Land eine weitere Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs geplant. Besonders für die S-Bahn-Linie 1 von Garsten nach Linz werde es eine Taktverdichtung geben. Zudem gebe es Machbarkeitsstudien für eine Verbesserung des Radverkehrs.

