Dorothea Tockner ist neue Leiterin des Paraplü

Wechsel an der Spitze des Caritas-Integrationszentrums Paraplü: Dorothea Tockner hat die Leitung von Brigitte Egartner übernommen. Diese wird Chefin der Personalentwicklung in der Caritas Oberösterreich. „Auch, wenn Corona-bedingt gerade kein Normalbetrieb möglich ist, freue ich mich, Paraplü mit einem starken, motivierten und kreativen Team übergeben zu können. Noch dazu ist Paraplü stark vernetzt. Dorothea Tockner wird als Teamplayerin und Netzwerkerin diesen Weg weitergehen“, sagt die scheidende Leiterin.

Tockner, in Polen geboren und in Deutschland aufgewachsen, lebt seit zehn Jahren in Österreich: „In dieser Zeit ist mir Steyr sehr ans Herz gewachsen.“ Sie ist ausgebildete Sozialarbeiterin, Erwachsenentrainerin, psychologische Beraterin und Supervisorin. Weiters ist Tockner auch in der Ausbildung für Sozialpädagogen tätig. Eine nebenberufliche Tätigkeit, die weiterhin bestehen bleibt. Zuletzt koordinierte die neue Paraplü-Leiterin den Pflichtschulabschluss-Lehrgang beim BFI in Steyr: „Mir ist es ein Anliegen, den Bedürfnissen von Menschen Gehör zu verschaffen.“ Sie wolle bewährte Projekte beibehalten, aber auch neue, innovative Ideen kreieren.

Aktuell sind die Paraplü-Mitarbeiter vor allem damit beschäftigt, mehrsprachig über laufende Corona-Maßnahmen zu informieren und bei Gesprächen mit Behörden und Einrichtungen sowie bei Formularen und Schriftstücken zu helfen. Bis Ende Dezember läuft auch noch die Charity-Aktion „CoRUNa“, die die Fachhochschul-Studentin Daria Nereta für Paraplü ins Leben gerufen hat. Sie lädt ein, Sport zu machen und dabei Gutes für das Caritas-Integrationszentrum zu tun.

Nähere Informationen dazu unter „Aktuell“ auf www.paraplue-steyr.at